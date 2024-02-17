Водитель фуры перекрыл дорогу на улице Кул Гали в Казани
Вставшая на середине дороги фура затруднила движение на улице Кул Гали. Трудности испытывают водители, которые едут со стороны поселка Салмачи.
Видео с фурой опубликовали в соцсетях очевидцы. На кадрах видно, как грузовой автомобиль мешает проезду автобусов.
По данным сервиса «Яндекс.Карты», на этом участке дороги наблюдается затор. Он растянулся почти на 2 километра.
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