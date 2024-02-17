Новости происшествий

13:19 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Водитель фуры перекрыл дорогу на улице Кул Гали в Казани

09:23, 17.02.2024

Вставшая на середине дороги фура затруднила движение на улице Кул Гали. Трудности испытывают водители, которые едут со стороны поселка Салмачи.

Видео с фурой опубликовали в соцсетях очевидцы. На кадрах видно, как грузовой автомобиль мешает проезду автобусов.

скриншот realnoevremya.ru из yandex.ru/maps

По данным сервиса «Яндекс.Карты», на этом участке дороги наблюдается затор. Он растянулся почти на 2 километра.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Происшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также