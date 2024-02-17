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За сутки в Казани задержали семь пьяных водителей

08:10, 17.02.2024

В пятницу, 16 февраля, казанские сотрудники ГИБДД задержали 7 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Еще трое остановленных автомобилистов не имели права управлять автомобилем, сообщили в Госавтоинспекции города.

В отдел полиции по подозрению в совершении преступления доставлен один гражданин.

За сутки в городе зарегистрировали 254 сообщения о ДТП. Во всех случаях обошлось без пострадавших.

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Происшествия Татарстан
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