От моделей до военных: кому в Татарстане жить хорошо?

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Среднемесячная зарплата в Татарстане находится на уровне 60 тысяч рублей. Такова официальная статистика Минтруда республики за 10 месяцев 2023 года. Несмотря на это, в республике есть вакансии, где соискателям предлагают денег в несколько раз больше. Обзор самых высокооплачиваемых должностей — в обзоре «Реального времени».

В тренде — вахтовики и контрактники

Зарплату от 400 тысяч рублей в месяц татарстанцам готовы платить в редких случаях. На такие деньги могут претендовать военнослужащие по контракту. В некоторых случаях обещают платить даже до 620 тысяч рублей в месяц.

Несколько сотен тысяч будут платить и татарстанцам, готовым покинуть пределы региона и отправиться в дальние уголки страны. География весьма широкая — отправиться можно в Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Томскую область, Бурятию и так далее.

Вакансий тоже хватает. Разные фирмы предлагают жителям республики стать старшим инженером по бурению, машинисту буровой установки, инженером по буровым растворам, водителям автомобиля БелАЗ. Платить за это будут от 240 до 410 тысяч рублей. Но работодатели предупреждают, что на работу будут брать только тех, у кого есть опыт. Новички могут выбрать профессии с зарплатами поскромнее.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Зато тем, у кого нет никакого опыта, обещают платить баснословные деньги в агентстве недвижимости. Потенциальным риелторам предлагают от 150 до 350 тысяч рублей в месяц. Кандидату обещают обучение, «прогрессивную систему мотивации» и информационные туры за рубеж.

Высокие зарплаты предлагают и курьерам. За подработку на полдня готовы платить от 170 до 287 тысяч рублей. Впрочем, другие компании предлагают за эту же работу куда меньше. Максимальная зарплата может составить до 172 тысяч рублей.

До 285 тысяч рублей готовы платить и менеджеру в детскую онлайн школу. Опыт тоже не нужен. Работодатель ищет «энергичного и амбициозного» работника для удаленной работы. За такую сумму кандидату нужно помогать клиенту в подборе подходящего пакета для приобретения продукта. Ему нужно только обрабатывать «теплые и горячие» заявки.

От 200 тысяч готовы платить и начинающему специалисту в аэропорту. Кандидату предстоит привлекать клиентов в кредитную организацию на территории воздушной гавани. Компания обещает обучить кандидата за два дня.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

А вот менеджер по логистике может рассчитывать на зарплату до 300 тысяч рублей. Помимо внушительной зарплаты, человека ждет не менее внушительный объем задач. Ему нужно заниматься организацией перевозкой груза, развивать существующую базу клиентов, консультировать их о рабочих процессах доставки груза и так далее.

Меньше 200 тысяч

Зарплат, которые чуть не дотягивают до 200 тысяч, тоже в избытке. Например, в Татарстане активно ищут менеджера по работе с клиентами в агентстве торжеств. Кандидата предупреждают: он должен обладать стрессоустойчивостью, инициативность и иметь сильную любовь к людям. Кандидату нужно обрабатывать заявки, консультировать клиентов, составлять сметы и концепции. Платить за такую работу будут до 150 тысяч рублей.

На 10 тысяч больше может рассчитывать фотомодель. Работникам предлагают сниматься в кино, на маркетплейсах и журналах. Опыт желателен, но необязателен. Кандидат должен быть готовым к длительным рабочим часам.

На примерно одинаковую зарплату могут рассчитывать менеджеры по продажам, туризму и управляющие творческой командой. Всем готовы платить до 150 тысяч рублей.

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Айрат Назипов