В 2023 году ВТБ увеличил портфель депозитов клиентов СМБ на 27%

В 2023 году ВТБ увеличил портфель депозитов клиентов среднего и малого бизнеса на 27%, он достиг 2,7 трлн рублей. По оценкам банка, это почти каждый второй клиент на рынке срочного привлечения в сегменте СМБ.

Предприниматели провели в банке более 4,7 млн депозитных сделок, что на 45% больше, чем в 2022 году. Активнее всего свободные средства размещали в депозиты более 100 тысяч клиентов среднего и малого бизнеса, это на треть больше, чем годом ранее.

— Динамика размещения средств всегда в фокусе нашего внимания, так как нам важно приумножать капитал клиентов. Мы ожидаем продолжения тренда на рост срочных пассивов в 2024 году на фоне высокой доходности депозитных продуктов, — рассказал зампредседателя правления ВТБ Денис Бортников.

Рублевый депозит остается наиболее распространенным способом размещения средств в кредитных организациях. Растет популярность депозитов и неснижаемых остатков в китайской валюте. Количество сделок по размещению средств в юанях выросло более чем в 14 раз за 2023 год, а портфель депозитов в китайской валюте увеличился втрое.