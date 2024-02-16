OpenAI представила генератор видео по описанию Sora

Компания OpenAI представила технологию Sora, которая позволяет генерировать качественные видеоролики по текстовому описанию. При создании роликов Sora учитывает взаимодействие объектов друг с другом в реальном мире, что делает результат максимально естественным и убедительным.

На данный момент Sora может создавать видео продолжительностью не более минуты, технология доступна ограниченному кругу лиц.

Ранее сообщалось, что благодаря искусственному интеллекту и большому количеству медицинских данных ситуация в сфере здравоохранения изменится.

Разил Самигуллин