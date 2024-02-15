Ситуация в сфере здравоохранения изменится благодаря ИИ и большому объему медицинских данных

Благодаря развитию искусственного интеллекта (ИИ) и накоплению больших объемов медицинских данных можно коренным образом изменить ситуацию в сфере здравоохранения. Об этом сообщил Евгений Шляхто, генеральный директор НМИЦ им. В.А. Алмазова Минздрава России, на Форуме будущих технологий.

Евгений Шляхто рассказал о том, что сейчас НМИЦ совместно со Сбером обучают большую языковую модель GigaChat медицинским знаниям. Уже в 2024 году эту модель можно будет использовать для создания различных продуктов для пациентов, медицинских работников и студентов-медиков.

Обучение большой языковой модели GigaChat — это серьезный вызов для НМИЦ. В проекте участвуют сотни преподавателей и научных сотрудников, ординаторы и студенты.

«Мы удовлетворены текущими результатами, и обучение модели будет продолжаться. Уже сейчас совместно со Сбером мы запланировали целую линейку прикладных решений для медицинских учреждений, пациентов и врачей на базе GigaChat», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что Минздрав России сформировал 45 млн цифровых профилей пациентов. Отмечается, что ключевым является формирование электронной медицинской карты. Поскольку она включает в себя все данные, повторные исследования, в том числе данные получают с медицинского оборудования.

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Разил Самигуллин