Владимир Путин разрешил проводить операции с бумагами Ozon и «Ренессанс Страхование»

Фото: взято realnoevremya.ru с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешает совершать сделки с акциями ПАО «Группа Ренессанс Страхование» и Ozon Holding plc. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

— Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение права владения, пользования и (или) распоряжения акциями ПАО «Группа Ренессанс Страхование» и Ozon Holding plc, — гласит документ.

скриншот realnoevremya.ru из publication.pravo.gov.ru

В распоряжении уточняется, что для совершения сделок не требуется получения каких-либо других разрешений, согласий и согласований.

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Айрат Назипов