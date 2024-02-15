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За неделю международные резервы России уменьшились на $6 млрд

16:39, 15.02.2024
За неделю международные резервы России уменьшились на $6 млрд
Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Со 2 по 9 февраля международные резервы России сократились на $6 млрд. Статистику опубликовали на сайте Центробанка.

По состоянию на 2 февраля резервы составляли $586,4 млрд. Уже 9 февраля они находились на уровне $580,4 миллиарда.

С начала года международные резервы страны упали на $18,1 млрд. В первых числах января показатель был на отметке $598,5 миллиарда.

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Айрат Назипов
ЭкономикаФинансы
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