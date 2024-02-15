За неделю международные резервы России уменьшились на $6 млрд
Со 2 по 9 февраля международные резервы России сократились на $6 млрд. Статистику опубликовали на сайте Центробанка.
По состоянию на 2 февраля резервы составляли $586,4 млрд. Уже 9 февраля они находились на уровне $580,4 миллиарда.
С начала года международные резервы страны упали на $18,1 млрд. В первых числах января показатель был на отметке $598,5 миллиарда.
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