Бывшая начальница оздоровительного лагеря ответит в суде за то, что ребенок выпал из окна

Бывшая начальница оздоровительного учреждения обвиняется в том, что в 2022 году в возглавляемом ею лагере во время профильной смены из трех отрядов детей в количестве не менее 45 человек ввели только 40 воспитателей и вожатых. В какой-то период работали лишь 24 воспитателя и вожатых, из которых только трое были закреплены за профильной сменой.



В результате 29 июня семилетняя девочка без разрешения взрослых ушла с коллективного просмотра мультфильма к себе в комнату, залезла на подоконник и, опершись на москитную сетку, выпала из окна второго этажа. Был причинен тяжкий вред здоровью ребенка. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее, 13 февраля, в Казани школьница выпала из окна. По предварительным данным, это произошло после ссоры с одноклассницей. Девочку госпитализировали в ДРКБ.

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Разил Самигуллин