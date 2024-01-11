Законопроекты о запрете треш-стримов в России рассмотрят в приоритетном порядке

Пакет законопроектов о запрете треш-стримов в России будет рассмотрен в приоритетном порядке в весеннюю сессию Госдумы. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

— Законопроекты о запрете треш-стримов рассмотрим в весеннюю сессию в приоритетном порядке. Эти меры отобьют желание у всех, кто хочет заработать и прославиться в интернете за счет издевательств над другими, — написал он в своем telegram-канале.

Володин, объясняя причины такого решения, указал, что «в последние дни поступает особенно много обращений с просьбами найти решение, которое позволит эффективно бороться с таким явлением».

— Один из последних таких случаев — когда блогер в погоне за просмотрами решил бросить своего двухмесячного ребенка в сугроб, снимая все это на камеру и выставляя напоказ, — привел Володин конкретный пример.

Председатель Госдумы также указал, какие законодательные инициативы обсуждаются на данный момент для решения указанной проблемы:

отнести треш-стримы к информации, запрещенной к распространению;

обязать социальные сети мониторить такой контент и удалять его;

ввести штрафы для организаторов и участников треш-стримов на сумму до 700 тысяч рублей с изъятием оборудования для ведения трансляций;

признать факт ведения таких трансляций отягчающим обстоятельством, а также квалифицирующим признаком по десяти статьям Уголовного кодекса (среди которых убийство, умышленное причинение вреда здоровью, побои, истязание, похищение человека, использование рабского труда).

Володин также дал определение «треш-стриму». По его словам, «это трансляции в интернете, в ходе которых совершаются противоправные деяния с демонстрацией жестокости, садизма, издевательств над людьми и животными, как правило, с целью заработка денежных средств и увеличения своей аудитории».



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Илина Хакимова