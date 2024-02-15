«Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг Ак Барс Банка до уровня ruA со стабильным прогнозом

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности ПАО «АК БАРС» БАНК до уровня ruA, прогноз по рейтингу — стабильный. Ранее у банка действовал кредитный рейтинг ruA- со стабильным прогнозом.



Повышение кредитного рейтинга обусловлено в числе прочих факторов ростом качественной доходной базы в 2023 году на фоне снижения объема проблемных активов, а также восстановлением операционной эффективности и внутренней генерации нового капитала.

Рейтинг кредитоспособности отражает умеренно высокую оценку рыночных позиций, адекватную оценку позиции по капиталу, качеству активов и ликвидности, удовлетворительную оценку рентабельности и качества корпоративного управления.

Установленный стабильный прогноз предполагает высокую вероятность сохранения кредитного рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты последнего рейтингового действия.

Более подробно ознакомиться с релизом рейтингового агентства «Эксперт РА» можно по ссылке.

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