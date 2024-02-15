Новости экономики

15:13 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

ЦБ рассчитал долю иностранного капитала в российских банках и страховых компаниях

13:41, 15.02.2024

По данным на 1 января 2024 года, доля иностранного капитала в совокупном уставном капитале российских банков, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, составила 6,95%. Годом ранее этот показатель был равен 8,97%. В страховых организациях доля участия иностранного капитала составила 4,79% (на 1 января 2023 года — 9,58%).

Банк России ежегодно рассчитывает и публикует этот показатель в соответствии с требованиями законодательства.

Ранее, 13 февраля, сообщалось, что Центробанк может ввести предельную сумму рассрочки без переплат. Согласно планам регулятора, рынок рассрочки в России будет работать по двум моделям — платной и бесплатной.

Разил Самигуллин
Экономика
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть709.4
  • Нижнекамскнефтехим112.65
  • Казаньоргсинтез108
  • КАМАЗ193.7
  • Нижнекамскшина83.7
  • Таттелеком1.116