ЦБ рассчитал долю иностранного капитала в российских банках и страховых компаниях

По данным на 1 января 2024 года, доля иностранного капитала в совокупном уставном капитале российских банков, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, составила 6,95%. Годом ранее этот показатель был равен 8,97%. В страховых организациях доля участия иностранного капитала составила 4,79% (на 1 января 2023 года — 9,58%).

Банк России ежегодно рассчитывает и публикует этот показатель в соответствии с требованиями законодательства.

Ранее, 13 февраля, сообщалось, что Центробанк может ввести предельную сумму рассрочки без переплат. Согласно планам регулятора, рынок рассрочки в России будет работать по двум моделям — платной и бесплатной.



Разил Самигуллин