Полицейские Казани привлекли к ответственности отца, жестоко обращавшегося с сыном

Сотрудники полиции Казани привлекли к ответственности 40-летнего мужчину, который избил своего 8-летнего сына в школе и во дворе учебного заведения. Ребенка с различными травмами доставили в больницу. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.

Мужчину привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 11 февраля сообщалось, что житель Бугульмы предстанет перед судом за истязание ребенка. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разил Самигуллин