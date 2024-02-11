Житель Бугульмы предстанет перед судом за истязание ребенка

31-летнего бугульминца будут судить по обвинению в истязании ребенка. Об этом сообщает следственное управление СКР по Татарстану.

По версии следствия, в августе 2023 года отец , находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически истязал сына 2015 года рождения. После очередного избиения плачущего на улице ребенка увидели прохожие, которые обратились в правоохранительные органы. Сейчас мальчик находится социальном учреждении.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



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Галия Гарифуллина