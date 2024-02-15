В России треть подержанных автомобилей продается с заниженным значением пробега

По данным ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), 33% машин с пробегом на отечественном рынке имеют недостоверный пробег. В РОАД отметили, что за этим стоит безопасность дорожного движения и человеческие жизни. Об этом сообщают «Газета.Ru».

Согласно данным сервиса «Авито Автотека», которые приводит РОАД, в Краснодарском крае доля таких автомобилей достигает 24%, в Самарской, Челябинской, Ростовской областях и в Башкирии — по 23%. В Москве и Подмосковье их 17 и 21% соответственно.

Чаще всего заниженный пробег встречается у Ford (32%), а также у Land Rover, Infiniti и Mitsubishi (по 31%).



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Нафиса Миннехузина