В 2023 году себестоимость сырого молока в России выросла на 17%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В 2023 году себестоимость производства молока увеличилась на 17%. Статистику предоставил Национальный союз производителей молока (Союзмолоко).

По данным аналитиков, рост стоимости трудовых ресурсов за год составил в среднем 18%, еще выросли затраты на комбикорма — они стали дороже на 17%. Тарифы на электроэнергию для сельхозтоваропроизводителей выросли в среднем на 11%, цена на дизельное топливо к концу года поднялась на 6% в годовом выражении, а валютные затраты увеличилсь на 41%.

— В среднем в течение 2023 г. операционная себестоимость сырого молока оказалась выше уровня предшествующего года, по предварительным оценкам, на 5,2%, при этом в течение первого полугодия себестоимость оставалась относительно стабильной, а основной прирост операционных затрат пришелся на вторую половину года, — рассказали в союзе производителей молока.

В сравнении с началом 2017 года себестоимость производства молока в декабре 2023 года оставалась на 79,5% выше.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».