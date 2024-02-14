За неделю в России подорожали огурцы, капуста, свекла и лук

По данным Росстата, инфляция в России за период с 6 по 12 февраля составила 0,21%. За год цены выросли в среднем на 7,4%.

Какие товары подорожали:

огурцы — на 3,2%;

капуста белокочанная — на 1,8%;

свекла столовая — на 1,5%;

лук репчатый — на 1,2%;

помидоры — на 1,1%;

картофель — на 0,8%;

морковь — на 0,7%;

яблоки — на 0,6%;

бананы — на 0,3%.

Также выросли цены на сметану — на 0,4%, молоко стерилизованное и творог — на 0,1%. Кроме того, в среднем подорожали сливочное масло, хлеб ржаной — на 0,3%, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, макаронные изделия — на 0,2%, свинина, баранина — на 0,2%, говядина, колбасы вареные, консервы мясные для детского питания — на 0,1%, сыры твердые, полутвердые и мягкие — на 0,2%.

Цены на куриные яйца выросли на 0,1%, а на зубные пасты — на 0,8%, туалетное мыло — на 0,6%, шампуни — на 0,4%, бумагу туалетную — на 0,4% и другие товары из списка. Кроме того, выросли цены на смартфоны — на 0,3% и телевизоры, электропылесосы — на 0,2% . Стоимость авиаперелета экономическим классом увеличилась на 8,2%.

Ранее в начале февраля сообщалось, что в 2023 году в Татарстане выросла стоимость минимальной корзины продуктов. Таким образом, увеличилась стоимость минимальной месячной корзины продуктов на 6,9%. В декабре 2023 года такой набор продуктов в республике стоил 5089,18 рубля. По этому показателю регион занимает третье место в Приволжском федеральном округе.

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Разил Самигуллин