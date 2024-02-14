Суд отклонил ходатайство об УДО экс-депутата Рашкина

Ходатайство об условно-досрочном освобождении от наказания в виде лишения свободы экс-депутата Госдумы Валерия Рашкина было отклонено. Данное решение было принято постановлением Кузнецкого районного суда Москвы. Московский городской суд отменил постановление и вернул ходатайство заявителю.

Два года назад Рашкина в суде Саратовской области приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и лишением права заниматься деятельностью, связанной с охотой, на срок 2 года. Позже данное решение было подтверждено Саратовским областным судом. Вследствие этого Госдума прекратила полномочия Рашкина, он был депутатом от КПРФ.

Напомним, в прошлом году суд дал экс-депутату Госдумы Рашкину три года условно по делу о незаконной охоте.

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Разил Самигуллин