Мошенники за год украли со счетов россиян 15,8 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

В 2023 году мошенники похитили у клиентов банков в России 15,8 млрд рублей. По данным Центробанка, это на 11,5% больше, чем годом ранее. Годом ранее жители страны лишились 14,2 млрд рублей.

Чаще всего мошенники крали деньги по операциям, связанным с использованием платежных карт (7,1 млрд рублей). На втором месте по объему хищений расположились «Счета» (4,6 млрд). В тройке лидеров операции по СПБ — 3,3 млрд.

Банкам удалось вернуть клиентам 1,4 млрд рублей или 8,7%. Этот показатель вдвое больше уровня 2022 года. Тогда банки вернули россиянам 618,4 млн рублей.

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Айрат Назипов