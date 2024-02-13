Первую Республиканскую Шаляпинскую премию получили певцы Ирек Фаттахов и Айдар Сулейманов

Фото: realnoevremya.ru

13 февраля, в день рождения Федора Ивановича Шаляпина, состоялось первое вручение Республиканской Шаляпинской премии. Первыми ее лауреатами стали Ирек Фаттахов и Айдар Сулейманов. Награждала лауреатов заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева. Торжественное мероприятие прошло в рамках XLII Международного Шаляпинского фестиваля, перед началом спектакля «Борис Годунов».



Ирек Фаттахов — солист ТатГТОиБ им. М. Джалиля, преподаватель кафедры вокального искусства Казанской консерватории. Айдар Сулейманов — приглашенный солист ТатГТОиБ им. М. Джалиля, заслуженный артист Республики Татарстан.

Республиканскую премию имени Федора Шаляпина учредили в ноябре 2023-го, в год, когда республика праздновала 150-летие со дня рождения нашего великого земляка, уроженца Казани. По регламенту, премия будет вручаться один раз в два года молодым (в возрасте до 35 лет) талантливым исполнителям и музыкантам «за достижения в области музыкального и вокального искусства, исполнительское мастерство, а также активную деятельность по сохранению и популяризации традиций певческой культуры, развитию музыкальной культуры». Размер премии на сегодняшний день составляет 200 тысяч рублей.