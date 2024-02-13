На улице Патриса Лумумбы в Казани автомобиль врезался в троллейбус
На улице Патриса Лумумбы автомобиль врезался в троллейбус. Об этом «Реальному времени» сообщили очевидцы.
Напомним, в Казани утром в понедельник, 12 февраля, дважды приостанавливали движение троллейбусов и трамваев в разных частях города. Первый случай из-за повреждения контактной сети произошел на участке по улицам Ершова — Гвардейской. Во втором случае электротранспорт встал на перекрестке улиц Давыдова — Беломорской.
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