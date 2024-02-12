Утром в Казани дважды приостанавливали движение электротранспорта

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани утром в понедельник, 12 февраля, дважды приостанавливали движение троллейбусов и трамваев в разных частях города. Первый случай из-за повреждения контактной сети произошел на участке по улицам Ершова — Гвардейской. Сейчас движение восстановлено, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».

Во втором случае электротранспорт встал на перекрестке улиц Давыдова — Беломорской. В этом случае столкнулись три легковушки, которые заблокировали проезд общественного транспорта. Сейчас движение восстановлено.

Казанцы в соцсетях пожаловались на простой троллейбусов в районе Альберта Камалеева. В пресс-службе МУП не подтвердили эту информацию. По данным «Метроэлектротранса», на данный момент в городе нет проблем с движением электротранспорта.

Утром в понедельник, 12 февраля, на дорогах Казани образовались 9-балльные пробки. Сейчас они оцениваются в 7 баллов.



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Айрат Назипов