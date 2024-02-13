Азербайджан заявил об операции возмездия после «провокации Армении»

Азербайджанские погранвойска провели операцию возмездия, которая стала ответом на «провокацию, совершенную вооруженными силами Армении». Об этом сообщила Госпогранслужба Азербайджана.

В результате был уничтожен армянский боевой пост.

— На каждую провокацию армянской стороны, направленную на обострение оперативной обстановки на условной государственной границе Азербайджан — Армения, отныне будем отвечать более серьезными и решительными мерами, — заявили в азербайджанской Госпогранслужбе.



Напомним, сегодня Минобороны Армении заявило, что с 05.30 Азербайджан открыл огонь по армянским позициям.

— В результате обстрела ВС Азербайджана в направлении Неркин Ханда с армянской стороны, по предварительным данным, есть двое убитых и раненые. Министерство обороны предоставит дополнительную информацию, — рассказали в пресс-службе ведомства.



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Галия Гарифуллина