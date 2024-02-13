Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах

Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах. Так, вечером 12 февраля МИД Азербаджана сообщил о ранении военнослужащего Госпогранслужбы в результате действий ВС Армении.



— Эта провокация армянской стороны является серьезным ударом по мирному процессу между Азербайджаном и Арменией. В условиях стабильности в течение последних 4-5 месяцев подобные провокационные действия явно противоречат заявленным мирным посланиям Армении, — сказано в сообщении.

Отмечается, что обстрелу подверглась территория, которая находится под наблюдением миссии Европейского союза в Армении.

В свою очередь, Минобороны Армении заявило, что 13 февраля, начиная с 05:30, подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям.

— ВВ результате обстрела ВС Азербайджана в направлении Неркин Ханда с армянской стороны, по предварительным данным, есть двое убитых и раненые. Министерство обороны предоставит дополнительную информацию, — рассказали в пресс-службе ведомства.

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Галия Гарифуллина