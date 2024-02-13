В 2023 году ФРП выделил на поддержку проектов 7 миллиардов рублей

В 2023 году Фонд развития промышленности (ФРП) поддержал 12 проектов по созданию отечественных промышленных стройматериалов. На это было выделено 7 миллиардов рублей, сообщил на Сибирской строительной неделе в Новосибирске директор департамента металлургии и материалов Минпромторга России Иван Марков.

— В 2023 году в Фонд [развития промышленности] поступило 67 заявок на общую сумму займов 30 млрд рублей на получение льготного финансирования, из которых было профинансировано 12 проектов по направлению промышленных стройматериалов на общую сумму почти 7 млрд рублей, — рассказал он.

Поддержку получили проекты по таким направлениям, как создание новых производственных мощностей в части клинкерной плитки, керамогранита, кирпича, газобетонных блоков, минерально-ватных плит и железобетонных изделий.



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Галия Гарифуллина