Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отреагировала на слова Трампа о НАТО

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что слова экс-президента США Дональда Трампа о повышении расходов на оборону являются «будильником» для некоторых стран ЕС, которые выделяют недостаточно средств на оборону.

— Я думаю, слова американского кандидата в президенты могут послужить будильником для некоторых стран — членов ЕС, вклад которых не столь велик. Я надеюсь, что мы все начнем вкладываться больше и вместе станем сильнее, — сказала Кая Каллас на совместной пресс-конференции в Таллине с главой Европарламента Робертой Метсола.

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