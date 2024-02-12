Введение льгот для туроператоров и гостиниц не привело к снижению цен на отдых

Введение льгот для туроператоров и гостиниц летом 2022 года не привело к снижению стоимости размещения для туристов.

Цены на отдых выросли примерно на 20% за год. Бизнес просит продления периода льгот, а туристы интересуются, почему они вынуждены платить больше.

С таким заявлением выступил Сангаджи Тарбаев, глава Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, депутат фракции «Новые люди».