В Госдуме предложили обеспечить нуждающихся учителей жильем

Совет Госдумы решил обратиться к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением разработать механизм реализации права педагогических работников на внеочередное получение жилья по договору соцнайма.

Поддержку учителей на законодательном уровне уже закрепили, но конкретный механизм реализации этого права пока не установлен. В Госдуме поступают предложения о мерах поддержки со стороны субъектов РФ, но профильные министерства пока не выработали единую позицию по этому вопросу.

Парламентарии хотят обеспечить нуждающихся учителей жильем, чтобы повысить престиж профессии и стимулировать приток новых кадров в сферу образования.

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Нафиса Миннехузина