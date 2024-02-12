В Казани при аварии на перекрестке улиц Короленко и Волгоградской пострадали две несовершеннолетние девочки

Сегодня на перекрестке улиц Короленко и Волгоградской произошло ДТП. По предварительным данным, его виновником стал двадцатилетний водитель автомобиля «Гранта» с двухлетним стажем вождения.

Водитель «Гранты» поворачивал налево и не уступил дорогу встречному «Пежо», который двигался по улице Короленко со стороны улицы Маршала Чуйкова в направлении проспекта Ямашева.

В аварии пострадали две девочки из «Гранты»: шестилетняя девочка получила ушиб лба, четырехлетнюю девочку с подозрением на сотрясение головного мозга увезли на обследование в ДРКБ.

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Нафиса Миннехузина