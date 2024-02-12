Таганский суд Москвы вынес постановления о назначении штрафов 6 зарубежным компаниям
Шесть зарубежных компаний привлечены к административной ответственности за нарушение закона о персональных данных. Им назначены штрафы в размере 500 000 рублей. Постановления вынес мировой суд в Таганском районе Москвы.
Таганский суд Москвы оштрафовала такие компании, как:
- Status Research & Development GmbH,
- Wire Swiss GmbH,
- Keybase, Inc.,
- WhatsApp LLC,
- Radical App LLC,
- Oxen Privacy Tech Foundation,
- Pinngle CJSC.
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