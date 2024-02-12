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Таганский суд Москвы вынес постановления о назначении штрафов 6 зарубежным компаниям

18:18, 12.02.2024

Шесть зарубежных компаний привлечены к административной ответственности за нарушение закона о персональных данных. Им назначены штрафы в размере 500 000 рублей. Постановления вынес мировой суд в Таганском районе Москвы.

Таганский суд Москвы оштрафовала такие компании, как:

  • Status Research & Development GmbH,
  • Wire Swiss GmbH,
  • Keybase, Inc.,
  • WhatsApp LLC,
  • Radical App LLC,
  • Oxen Privacy Tech Foundation,
  • Pinngle CJSC.

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