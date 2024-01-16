По итогам 2023 года ВВП России скорректировали до 3,5%

Прогноз по росту ВВП России по итогам 2023 года скорректировали до 3,5%, сообщил министр финансов страны Антон Силуанов.

— Прогнозы скорректированы в лучшую сторону, и 2022 год, и 2023-й, итоги по экономике — 3,5%, кто-то больше называет. Еще считают. Надо продолжать эту тенденцию, соответственно, формировать те ресурсы, которые необходимы для решения задач, которые поставил президент, — сказал глава Мифина.

При этом, по его словам, итоговая оценка еще считается.

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Нафиса Миннехузина