В Совкомбанке стартует акция «Дарите подарки любимым с «Халвой»

С 12 февраля по 10 марта в Совкомбанке пройдет клиентская акция для держателей карты «Халва». В этот период можно выбрать подарки с увеличенной рассрочкой по карте и принять участие в розыгрыше призов от партнеров «Халвы».

Чтобы стать участником акции «Дарите подарки любимым с «Халвой», нужно пройти регистрацию в мобильном приложении «Халва — Совкомбанк» или в личном кабинете на сайте halvacard.ru. После регистрации всем участникам бесплатно на 30 дней подключается подписка «Халва. Десятка» (при первом подключении), по которой можно совершать любые покупки у всех партнеров «Халвы» в рассрочку на 10 месяцев. В рамках акции срок рассрочки на покупки во всей партнерской сети составит 18 месяцев.

Клиенты, которые регулярно пользуются картой в период проведения акции, то есть совершают не менее пяти покупок на общую сумму от 10 000 рублей, автоматически участвуют в розыгрыше призов от партнеров «Халвы» — ювелирной компании SOKOLOV, брендов натуральной косметики Natura Siberica и Organic Shop. Один участник сможет получить не более одного приза. Победители будут выбраны с помощью генератора случайных чисел и объявлены 19 апреля на halvacard.ru.

Подробнее об акции «Дарите подарки любимым с «Халвой» на сайте.

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