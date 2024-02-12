Суд вынес приговор фигурантам дела о вымогательстве у главы «Ростеха»

Хамовнический суд Москвы вынес приговор фигурантам дела о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Виновным по этому делу признали коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова, бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского и журналиста Тамерлана Бигаева.

Романовский и Бигаев получили 7 лет лишения свободы в колонии строго режима. Кирилла Суханова приговорили к 7,5 года колонии, пишет «РИА Новости».

Журналистка Ксения Собчак возмутилась приговором. Она считает его несправедливым.

— Это гораздо больше. Я выполнила все, все договоренности, чтобы было смягчение. Зачем вы ломаете жизнь людям? За что? 7,5 лет? За что такая несоразмерность? — написала она в соцсетях.

По версии следствия, Суханов вымогал 11 миллионов рублей у Чемезова за «блок» на публикацию порочащих сведений в telegram-канале, где Романовский и Бигаев были администраторами, а также за удаление одного из постов.

В ноябре Ксения Собчак принесла извинения главе «Ростеха» Сергею Чемезову за действия своих сотрудников. Она выразила сожаление, что поступок ее коллег нанес вред руководителю корпорации.

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