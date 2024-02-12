Елена Студеникина возглавила Управление ЗАГС Исполкома Казани
Мэр Казани представил нового руководителя Управления ЗАГС Исполкома города. Им стала Елена Студеникина, которая работает в структуре подразделения уже семь лет. Последние шесть лет она была первым заместителем руководителя.
Мэр Казани отметил, что в растущем городе, где продолжается беби-бум, увеличивается масштаб задач, стоящих перед управлением.
Необходимо повышать качество услуг, цифровизировать документооборот и усиливать клиентоцентричность.
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