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Елена Студеникина возглавила Управление ЗАГС Исполкома Казани

11:05, 12.02.2024

Мэр Казани представил нового руководителя Управления ЗАГС Исполкома города. Им стала Елена Студеникина, которая работает в структуре подразделения уже семь лет. Последние шесть лет она была первым заместителем руководителя.

Мэр Казани отметил, что в растущем городе, где продолжается беби-бум, увеличивается масштаб задач, стоящих перед управлением.

Необходимо повышать качество услуг, цифровизировать документооборот и усиливать клиентоцентричность.

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Нафиса Миннехузина
ОбществоВласть Татарстан
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