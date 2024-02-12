В Казани очистка жилых массивов сильно отстает

Городские службы усилино работают над устранением снега в жилых массивах Казани. Ежедневно в уборке дорог и дворовых территорий задействовано 270 единиц техники, 41 из которых постоянно работает по внутриквартальным проездам, а 39 в поселках районов.

На дорогах проводят уборку снега 253 рабочих, дворы районов убирают 396 дворников. На сегодняшний день убрано 92% придомовых территорий.

С территории Вахитовского и Приволжского районов только за последние 25 дней было вывезено 83% прошлогоднего объема снега — это почти 300 тысяч тонн. На сегодняшний день для устранения осадков в районах Казани задействованы 310 дорожных рабочих и 450 единиц снегоуборочной техники.

Снегопады в феврале вновь вернули в Казань 10-балльные пробки, в связи с этим городские службы усиленно работают над очисткой снега на магистралях и поселковых дорогах.

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Нафиса Миннехузина