Премьер-министр Армении ответил на вопрос о возможном задержании Владимира Путина

Премьер-министр не принимает решения о возможности либо невозможности задержания тех или иных людей в стране. Об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян в ответ на вопрос об ордере Международного уголовного суда на арест президента России Владимира Путина.

— После 2018 года в Армении начались серьезные реформы судебной системы, и в этой сфере зафиксировали большой прогресс. В нашей стране не премьер решает кого арестовать, а кого нет, — заметил Никол Пашинян в беседе с The Daily Telegraph.

