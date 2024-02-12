Илон Маск опроверг слухи о продаже SpaceX терминалов Starlink в России

Компания SpaceX не продает России терминалы Starlink, об этом Илон Маск заявил в социальных сетях.

Основатель и генеральный директор SpaceX подчеркнул, что его компания не имеет прямых или косвенных продаж в этом направлении.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что российские военные якобы используют спутниковый интернет Starlink для обмена данными. Однако официальных комментариев на этот счет не поступало.

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