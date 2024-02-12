Умер заслуженный артист России Юрий Ларин

На 85-м году жизни скончался заслуженный артист России Юрий Ларин. Он был тубистом и профессором, преподавал в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.

Ларин родился в 1940 году в Коломне. В 1995 году ему присвоили звание заслуженного артиста России. Он был артистом симфонического оркестра кинематографии и солистом Академического симфонического оркестра Московской филармонии.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».