Никол Пашинян: Армения не обсуждает вступление в НАТО

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван не обсуждает возможность стать членом НАТО. Такое заявление он сделал в ходе интервью газете The Telegraph.

— В нашей повестке такого вопроса нет. То есть мы не обсуждали и не обсуждаем вопрос вступления в НАТО, — подчеркнул он.

По словам Пашиняна, программа партнерства и сотрудничества не предусматривает членства в альянсе.

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Галия Гарифуллина