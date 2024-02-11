США могут ввести запрет на импорт урана из России уже в этом году

Импорт в США обогащенного урана из России может быть запрещен уже в этом году. Об этом сообщает издание The Financial Times, ссылаясь на представителей американской атомной отрасли.

В декабре 2023 года Палата представителей США единогласно, при поддержке обеих партий, одобрила соответствующий законопроект. Согласно тексту документа, запрет может быть отменен, если не найдется альтернативных источников урана для поддержки работы ядерных реакторов в Америке. После одобрения законопроекта двумя палатами Конгресса его должен подписать президент США.

По данным Управления энергетической информации Министерства энергетики США, большая часть урана, используемого для питания американских электростанций, импортируется. В 2022 году 12% этого импорта приходилось на Россию.

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Галия Гарифуллина