Глава МИД Сирии: страна готова к новым войнам против Израиля

Глава МИД Сирии Фейсал Микдад заявил, что Сирия воевала против Израиля в прошлом и готова к новым боевым действиям.

— Сирия вела несколько войн против сионистского образования и готова к другим войнам. Сирия решит, когда и где, — сказал он на пресс-конференции с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом, которую транслировало сирийское телевидение.

Микдад назвал незаконной оккупацию части территории страны со стороны Израиля, США и Турции незаконной. По его словам, Сирия готова к освобождению своих земель.



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Галия Гарифуллина