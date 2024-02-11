В Альметьевском районе Татарстана погиб нефтяник — прокуратура начала проверку
Около деревени Калейкино в Альметьевском районе Татарстана погиб 23-летний помощник бурильщика. О происшествии сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев.
По предварительной информации, у нефтяной скважины произошел разрыв пневмокомпенсатора. Рабочего задел осколок.
Прокуратура Альметьевска проверит соблюдение требований охраны труда. Пока причины и обстоятельства происшествия выясняются.
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