Ильхам Алиев одержал победу на президентских выборах в Азербайджане

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана подвела итоги внеочередных президентских выборов, которые прошли 7 февраля. Победителем стал Ильхам Алиев — он набрал 92,12% голосов, передает «Интерфакс».



Для Ильхама Алиева это будет уже пятый срок на посту президента республики.

Явка избирателей составила 76,43%.

Напомним, после обработки 93% бюллетеней сообщалось, что Алиев набрал 92,05% голосов.

Тогда же в ЦИКе отметили, что самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев набрали 2,19% и 0,53% голосов соответственно, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта — 0,8%, Фазиль Мустафа от партии «Великое созидание» — 2%, Эльшад Мусаев от партии «Великий Азербайджан» — 0,67%, Гудрат Гасангулиев от партии «Народный фронт целостного Азербайджана» — 1,76%.



Всего проголосовало 4 млн 971,032 тыс. избирателей.



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Галия Гарифуллина