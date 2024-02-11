С портала правовых актов пропал законопроект о предельном возрасте для контрактников

С портала проектов нормативных правовых актов исчез проект федерального закона, который предполагал установление единого предельного возраста пребывания на службе в период мобилизации для всех контрактников. Для высших офицеров он был бы равен 70 годам, для остальных — 65-ти.

— Проект удален. Кажется, что-то пошло не так! Страница, которую вы запрашиваете, не существует. Возможно, она устарела, была удалена, или был введен неверный адрес в адресной строке, — сказано на странице, где был опубликован документ.

В законопроекте говорилось, что сегодня предельный возраст в период мобилизации определен только для тех военнослужащих, которые заключили контракт после 24 июня 2023 года. Верхние возрастные планки для тех, кто пришел на службу до этой даты, не установлены.

Уточнялось, что действие законопроекта должно был распространятся на правоотношения, которые возникли с 24 февраля 2022 года.



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Галия Гарифуллина