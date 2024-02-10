«Весну» Клода Моне облили супом в музее Лиона

В Музее изящных искусств в Лионе две экоактивистки облили супом картину Клода Моне «Весна» (1872). Об этом сообщил телеканала BFMTV.

Как видно на опубликованных кадрах, две девушки выплеснули неизвестную субстанцию на картину Моне. После этого они стали выкрикивать лозунги о том, что эта «Весна» может стать последней весной. Движение, которое взяло на себя ответственность за акцию, заявило что действия активисток должны обратить внимание на потепление климата и на серьезное влияние сельского хозяйства в этот процесс.

Отмечается, что активистки, облившие супом Моне, назвались участницами той же ассоциации, которая взяла на себя ответственность за аналогичный инцидент, произошедший с «Мона Лизой» Леонардо да Винчи в Лувре.



Заммэра по вопросам культуры Натали Перрен Жильбер заявила телеканалу, что озабоченность активистов ей понятна, но предметы искусства являются «общим благом».



— Эти действия контрпродуктивны для того послания, которое хотят донести до людей эти активисты. Поэтому я осуждаю эти действия. Картину осмотрит реставратор; мы не знаем, повреждена ли она, но вполне вероятно, что дело не только в раме. Стекло не является водонепроницаемым, как у Моны Лизы, — отметила она.



Музей и город собираются подать жалобу.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина