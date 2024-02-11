Мошенники обманывают россиян от имени налоговой

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал агентству «Прайм», что мошенники от имени ФНС начали рассылать электронные письма гражданам о выявлении подозрительных транзакций и активности налогоплательщика. В письмах предлагают пройти дополнительную проверку и предоставить сведения по запросу налоговиков.



В противном случае мошенники угрожают заблокировать счета налогоплательщика до выяснения всех обстоятельств. Скан-версия таких мошеннических писем содержит печати и реквизиты, а «контакты инспектора» прикрепляют к электронной рассылке.

— Мошенники безошибочно играют на психологии людей, ведь представить документы онлайн проще, чем идти на разговор к инспектору. Так они пытаются получить солидный объем финансово-хозяйственной документации, которая впоследствии может быть использована в различных противозаконных целях, в том числе для «генерирования» платежек с предложением уплатить суммы якобы сокрытых налогов, — пояснил Иван Соловьев.

ФНС не рассылает подобные сообщения и не звонит с предложением оплатить налоги онлайн — вся необходимая информация об исчисленных налогах, задолженности и способах их оплаты размещена в личном кабинете налогоплательщика — физического лица, индивидуального предпринимателя или компании.

Поэтому эксперт рекомендует не открывать подозрительные письма и тем более не переходить по ссылкам.

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Магарита Головатенко