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Татарстанцев предупредили о 29-градусных морозах

09:23, 10.02.2024

В Татарстане после снегопадов ожидаются 29-градусные морозы, сообщили в Гидрометцентре республики по Татарстану.

С утра 10 февраля местами на территории республики ожидается понижение температуры воздуха до -25..-29 градусов.

В республике прогнозируется западный и юго-западный ветер силой от 5 до 10 м/с. На дорогах образуется гололедица.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан
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