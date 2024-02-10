Татарстанцев предупредили о 29-градусных морозах
В Татарстане после снегопадов ожидаются 29-градусные морозы, сообщили в Гидрометцентре республики по Татарстану.
С утра 10 февраля местами на территории республики ожидается понижение температуры воздуха до -25..-29 градусов.
В республике прогнозируется западный и юго-западный ветер силой от 5 до 10 м/с. На дорогах образуется гололедица.
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