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Роскомнадзор проверит Duolingo на ЛГБТ-пропаганду

22:20, 09.02.2024

Роскомадзор проверит сервис для изучения языков Duolingo на предмет распространения ЛГБТ-пропаганды, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

По сообщениям СМИ, правозащитная группа «Радатель» обратилась в Роскомнадзор с просьбой проверить сервис после жалоб родителей.

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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