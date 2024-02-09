Роскомнадзор проверит Duolingo на ЛГБТ-пропаганду
Роскомадзор проверит сервис для изучения языков Duolingo на предмет распространения ЛГБТ-пропаганды, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
По сообщениям СМИ, правозащитная группа «Радатель» обратилась в Роскомнадзор с просьбой проверить сервис после жалоб родителей.
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