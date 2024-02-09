Конкурс «Татар сүзе» приближается к финалу

На телеканале «ШАЯН ТВ» 8 февраля состоялось заседание жюри четвертого Международного телевизионного конкурса художественного слова «Татар сүзе». Конкурс собрал более 3 тысяч заявок со всей России, а еще из Казахстана, Узбекистана и Швейцарии.



Наибольшее количество заявок было принято в номинации поэзия. Стоит обратить внимание на то, что творческие семьи также очень активны в этом году.

Новостью этого сезона стала специальная номинация «Туган тел». В ней приняли участие представители чувашского, марийского, мордовского и удмуртского народов.

«Татар сүзе» собрал вокруг себя представителей разных народов и стал флагманом в популяризации национальной культуры.

Членам конкурсного жюри пришлось непросто, ведь оценивать работы было действительно непросто. После оценки всех работ были определены 37 победителей. Премиальный фонд конкурса составляет 1,5 млн рублей. Имена победителей и торжественное вручение призов состоится 4 апреля на Гала-концерте. Конкурс проходит при поддержке Комиссии при раисе Татарстана по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в республике.

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Маргарита Головатенко