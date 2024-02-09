Рустам Минниханов: «Футболом в Татарстане занимаются 64 тысячи ребят»

Фото: взято realnoevremya.ru с tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественном открытии этапа серии мастер-классов социального проекта «1000 юных футболистов». Оно состоялось в Казани на футбольно-регбийном манеже «Искандер».

— Футбол — для многих самый любимый вид спорта, в том числе и в Татарстане, где 64 тысячи ребят занимаются сегодня этим прекрасным видом спорта. В спортивной отрасли реализуется сегодня много проектов, строятся футбольные поля, манежи — такие, как и этот. Сегодняшние события помогают получить доступ к ведущему футбольному клубу — ЦСКА. Это большая честь и большие возможности, — цитирует Минниханова его пресс-служба.

взято realnoevremya.ru с tatarstan.ru

В рамках серии мастер-классов социального проекта «1000 юных футболистов» юные футболисты осваивают новые спортивные навыки. По итогам мастер-классов они примут участие в церемонии открытия футбольного матча основного состава ЦСКА и смогут пройти отбор для зачисления в академию «армейского» клуба.

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